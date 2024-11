Stand: 21.11.2024 10:25 Uhr Nach Autounfall: Polizeihund in Region Hannover ausgebüxt

Nach einem Autounfall eines Diensthundeführers ist sein Polizeihund entlaufen. Ein Polizeibeamter war am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Wagen auf der B188 von Burgdorf (Region Hannover) nach Uetze unterwegs. Kurz vor einem Kreisverkehr verlor er nach Informationen der Polizei die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen einen Baum. Der Polizist wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Als Diensthundeführer hatte er in seinem Wagen zwei Hunde dabei, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde eine der Transportboxen so stark beschädigt, dass der Hund weglaufen konnte. Die Polizei suchte mit Drohnen nach dem Tier. Am Vormittag konnten Einsatzkräfte den Hund finden und einfangen.

