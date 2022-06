Nach Schuss in Fuhrberg: 25-Jähriger stellt sich Stand: 08.06.2022 14:26 Uhr Ein 25-jähriger Tatverdächtiger hat sich am Tag nach einer Schießerei in Fuhrberg (Region Hannover) der Polizei gestellt. Er soll einen 16-Jährigen angeschossen und schwer verletzt haben.

Zusammen mit seinem Anwalt ist der Tatverdächtige am Mittwochmittag im Polizeikommissariat Großburgwedel erschienen, wie der NDR Niedersachsen von der Polizei erfuhr. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, dem 16-Jährigen am Dienstagabend im Laufe einer Auseinandersetzung in der Burgwedeler Ortschaft Fuhrberg ins Bein geschossen zu haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die genauen Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Anwohner alarmierten die Polizei

An der Auseinandersetzung waren nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Personen beteiligt. Anwohner hatten die Streitigkeiten und den Schuss gehört und gegen 21.40 Uhr die Polizei informiert. Rettungskräfte fanden den schwer verletzten 16-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Sein Zustand sei stabil, hieß es am Mittwoch.

Zwei mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen

In der Nähe des Tatorts stellte die Polizei kurz darauf einen 20 und einen 21 Jahre alten Mann, die den Angaben zufolge mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Beide wurden vorläufig festgenommen. Anschließend fahndeten die Beamten nach dem 25-Jährigen, der nun von sich aus bei der Polizei aufgetaucht ist.

Handyvideo vom Tatgeschehen

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es von dem Geschehen mindestens ein Handyvideo gibt. Unter anderem soll darauf zu sehen sein, dass die Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten auch nach dem Schuss noch weiterging. Auch soll auf dem Video eine Frau zu sehen sein, die mit einer Waffe in die Luft schießt. Die Details zu den Abläufen müssen nach Angaben des Polizeisprechers aber noch ermittelt werden. Die Tatwaffe ist bislang nicht aufgetaucht. Unklar ist daher, ob die Frau dieselbe Waffe benutzt hat.

