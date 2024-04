Nach Schüssen in Rinteln: 20-Jähriger im Krankenhaus gestorben Stand: 15.04.2024 12:24 Uhr Wenige Tage, nachdem auf offener Straße in Rinteln (Landkreis Schaumburg) auf einen 20-Jährigen geschossen wurde, ist der junge Mann tot: Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Dies hat die Staatsanwaltschaft Bückeburg am Montag dem NDR Niedersachsen bestätigt. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden, sagte ein Sprecher. Man suche weiter nach dem Täter oder den Tätern. Der 20-Jährige war am späten Mittwochabend im Stadtteil Engern von mehreren Schüssen getroffen worden. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er am Wochenende starb.

Schüsse in Rinteln: Viele offene Fragen

In dem Fall sind viele Fragen offen. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen sich auch nach dem Tod des Opfers nicht äußern. "Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden", teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Bereits nach den Schüssen im Rintelner Stadtteil Engern hatten die Ermittler darauf verwiesen. Laut einem Bericht des "Mindener Tageblatts" wurde das Opfer in einer Klinik in Minden (NRW) "unter ständigem Polizeischutz" behandelt.

Großfahndung nach Täter - auch Hubschrauber eingesetzt

Die Polizei hatte nach den Schüssen eine Großfahndung eingeleitet. Neben zahlreichen Beamten war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Laut Angaben einer Polizeisprecherin vom vergangenen Donnerstag soll es Zeugen der Tat geben. Diese sollten befragt werden, hieß es.

