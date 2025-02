Stand: 27.02.2025 18:22 Uhr Mutter und Kind bei Verkehrsunfall in Hannover verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Transporter im Stadtteil Hannover-Bult ist am Mittwoch eine 32-jährige Mutter schwer verletzt worden. Ihr dreijähriges Kind erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich die beiden am Ende einer Stadtbahnhaltestelle, als das Kind plötzlich auf die Straße lief. Die Mutter sei hinterhergerannt und dabei von einem Transporter erfasst worden. Ob auch das Kind vom Auto erfasst wurde, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der 67-jährige Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Rettungswagen brachten demnach die schwer verletzte Mutter und das Kind in Krankenhäuser. Für Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle bis zum Nachmittag gesperrt. Die Polizei Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-18 88 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min