Stand: 16.08.2023 11:51 Uhr Mord am Würmsee? Urteil wird für Donnerstag erwartet

Im Prozess um eine am Würmsee verschwundenen Frau könnte am Donnerstag am Landgericht Hannover das Urteil gesprochen werden. Zuvor soll die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Angeklagt ist ein 54 Jahre alter Mann, der die 56-Jährige am Würmsee bei Burgwedel getötet haben soll. Am vergangenen Verhandlungstag hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung wegen heimtückischen Mordes gefordert. Der Täter soll die 56-jährige Frau im Schlaf überfallen und aus Mordlust erstochen haben. Eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Die Staatsanwältin sah unter anderem das Mordmerkmal Heimtücke als erfüllt an. Außerdem beantragte sie, dass die besondere Schwere der Schuld durch das Gericht festgestellt werden solle. Das würde eine anschließende Sicherungsverwahrung bedeuten. Der Angeklagte soll seit Jahren Frauen ausspioniert haben. Er gilt als gemeingefährlich. Im Prozess hat er geschwiegen. Zahlreiche Indizien wie Blut- und DNA-Spuren sprechen gegen den Beschuldigten.

