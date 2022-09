Stand: 15.09.2022 17:29 Uhr Mögliches Gewaltverbrechen: Frau aus Burgwedel vermisst

Die Polizei sucht seit dem 11. September eine vermisste Frau aus Burgwedel (Region Hannover). Es sei nicht auszuschließen, dass die 56-Jährige Opfer einer Gewalttat geworden sei. Die Frau wurde laut Polizeiangaben zuletzt am Samstagabend in der Nähe des Würmsees in Burgwedel gesehen. Die 56-Jährige ist schlank und hat schulterlange, blonde, gelockte Haare. Sie war mit einem schwarzen Mercedes Kombi unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Sonnabend, 10. September, in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr im Bereich des Würmsees aufgehalten haben. Jegliche Art von Hinweisen zum Verbleib der Frau nehme der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

