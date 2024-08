Stand: 08.08.2024 12:48 Uhr Metronom prallt mit Tempo 140 gegen Betonplatte im Gleisbett

Ein Metronom ist im Stadtgebiet von Celle mit 140 Kilometern pro Stunde gegen eine Betonplatte geprallt. Der Zug war am späten Mittwochabend von Hannover nach Uelzen unterwegs, als der Fahrer den Gegenstand im Gleisbett bemerkte. Das teilt die Bundespolizei Bremen mit. Der Lokführer des mit rund 100 Personen besetzten Zuges habe eine Schnellbremsung eingeleitet, konnte eine Kollision mit der Platte aber nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug sei nach der Ankunft in Uelzen aus dem Verkehr genommen worden und müsse nun repariert werden. Wegen des Vorfalls seien 21 Züge verspätet gefahren. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise auf den beziehungsweise die Täter nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter Telefon (0421) 16299 -7777 entgegen.

