Stand: 16.04.2024 08:58 Uhr Mehr als 400 Taten? Razzia gegen mutmaßliche Kokainhändler

Mit einer großen Razzia geht die Polizei seit dem frühen Morgen gegen mutmaßliche Drogenhändler vor. Nach Angaben einer Sprecherin werden insgesamt 14 Objekte in und um Bückeburg (Landkreis Schaumburg) sowie im benachbarten Minden in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei seien auch Spezialkräfte im Einsatz, hieß es. Die Razzia richtet sich den Angaben zufolge gegen zwölf Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 50 Jahren. Sie sollen mit Kokain gehandelt haben. Seit August 2022 werden ihnen mehr als 400 Taten vorgeworfen. Zu möglichen Festnahmen oder Funden will sich die Polizei angesichts der laufenden Durchsuchungen derzeit nicht äußern.

