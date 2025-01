Stand: 23.01.2025 10:08 Uhr Massiver Stau auf A7: Zwei Spuren nach Lkw-Unfall gesperrt

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw auf der A7 bei der Anschlussstelle Hildesheim aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer musste laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er blieb unverletzt. Nach dem Unfall sind derzeit zwei Spuren gesperrt. Der Verkehr wird auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch hat sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Auch die Ausweichrouten seien stark ausgelastet, heißt es. Die Polizei bittet daher die Verkehrsteilnehmenden, den Bereich weiträumig zu umfahren und die A7 bereits am Autobahndreieck Salzgitter zu verlassen.

