Mann stirbt nach Angriff am Bahnhof Sarstedt - Polizei sucht Täter Stand: 02.09.2024 12:59 Uhr Die Polizei sucht einen Mann, der heute Morgen einen 61-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) tödlich verletzt haben soll. Er soll ihn mutmaßlich mit einer Stichwaffe attackiert haben.

Den Angaben zufolge griff der Tatverdächtige sein Opfer gegen 10 Uhr an. Dabei habe er den 61-Jährigen aus der Region Hannover so schwer verletzt, dass dieser kurze Zeit später starb, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Es gebe erste Hinweise auf seine Identität, die allerdings noch nicht bestätigt seien. Die Polizei fahnde "mit Hochdruck und allen verfügbaren Kräften" nach dem Mann. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Wer Flüchtigen sieht, soll Notruf wählen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet. Der Tatverdächtige soll nach ersten Erkenntnissen etwa 1,80 Meter groß sein, kurze dunkle Haare haben und mit einem schwarzen T-Shirt, einer Jeanshose und eventuell einer beigefarbenen Jacke bekleidet sein. Wer Hinweise geben kann oder die Person sieht, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf bei der Polizei zu melden.

