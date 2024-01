Stand: 08.01.2024 20:27 Uhr Mann springt aus fahrendem Zug - und wird schwer verletzt

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in Estorf im Landkreis Nienburg die Tür eines Regionalexpresses entriegelt und ist während der Fahrt aus dem Zug gesprungen. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Bundespolizei am Abend mitteilte. Der Zug sei zu der Zeit etwa mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde auf dem Weg in Richtung Nienburg unterwegs gewesen. Der Lokführer habe den Zug daraufhin gestoppt. Als Polizisten den Mann entdeckten, sei er ansprechbar gewesen. Warum der Mann aus dem Zug gesprungen ist, ist bislang unklar. Zeugenaussagen zufolge war er zuvor unruhig durch den Zug gelaufen. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Strecke, auf der nur der Regionalexpress zwischen Bielefeld und Nienburg verkehrt, gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min