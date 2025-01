Stand: 13.01.2025 15:15 Uhr Mann klammert sich an abfahrende Regionalbahn in Hannover

Am Bahnhof Linden-Fischerhof in Hannover hat sich am Samstagabend ein 31-Jähriger an einen abfahrenden Regionalzug geklammert. Laut Bundespolizei bemerkte eine Zugbegleiterin den Mann noch während der Anfahrt und zog die Notbremse. Der Mann habe einen außerplanmäßigen Halt für eine Raucherpause genutzt, so ein Sprecher. Als sich die Regionalbahn ohne ihn wieder in Bewegung setzte, hielt er sich an der Tür des Zuges fest. Nach der Notbremsung öffneten sich die Türen und der Mann stieg wieder ein. Er habe nicht akzeptiert, dass ihm die Weiterfahrt untersagt werden sollte, so der Sprecher. Daraufhin informierte das Zugpersonal die Bundespolizei. Sie ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Regionalbahn setzte ihre Fahrt ohne den Mann dort.

