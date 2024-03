Stand: 27.03.2024 07:24 Uhr Mann fährt Nachbarin beim Ausparken an - Frau schwer verletzt

In Hannover-Kirchrode hat ein 79 Jahre alter Mann am Dienstagvormittag beim Verlassen seines Grundstücks seine Nachbarin mit dem Auto angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Den Angaben zufolge hatte die 44-Jährige mit dem Rücken zu dem Pkw in der gemeinsamen Einfahrt gestanden. Das ausparkende Auto habe die Frau gestreift, diese sei daraufhin gestürzt, so die Polizei. Anschließend habe der 79-Jährige mit seinem Auto ein Bein der 44-Jährigen überrollt. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min