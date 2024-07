Lok an Bahnübergang entgleist - zwei Menschen schwer verletzt Stand: 15.07.2024 16:52 Uhr Ein Güterzug ist an einem Bahnübergang bei Ehlershausen (Region Hannover) gegen einen Trecker-Anhänger gefahren - die Lok entgleiste. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Es gibt Einschränkungen bei der S6 und S7.

Ein Landwirt hatte seinen Traktor-Anhänger am Montag auf dem Bahnübergang in Burgdorf (Region Hannover) verloren, als er die Gleise überqueren wollte. Der Anhänger konnte laut Polizei nicht mehr bewegt werden, weil die Druckluftschläuche abgerissen waren. Daraufhin sei ein Güterzug gegen den Anhänger gefahren und habe diesen in das bewohnte Bahnwärterhäuschen geschoben. Die Lokführerin sei schwer verletzt worden, der Bewohner des Hauses hat laut Polizei aufgrund eines Schocks einen Infarkt erlitten.

S6 und S7: Haltausfälle und Ersatzbusse

Der Bahnhof Eherlshausen wurde infolge des Unfall gesperrt. Der S-Bahnverkehr zwischen Hannover und Celle ist eingeschränkt. So fährt die Linie S6 laut der Betreibergesellschaft Transdev ohne Zwischenhalte zwischen Hannover und Celle. Die S7 verkehrt demnach nur bis Burgdorf - ab dort gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen nach Celle. Aus Hamburg kommend sei Celle regulär mit dem Metronom erreichbar. Am späten Abend solle die Sperrung aufgehoben sein, teilte Transdev mit Verweis auf den Netzbetreiber DBInfraGO weiter mit. Zu Einschränkungen mit Verspätungen kann es laut Transdev noch bis zum 22. Juli kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.07.2024 | 15:00 Uhr