Stand: 04.01.2023 11:59 Uhr Langenhagen: 300.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

Ein Mehrfamilienhaus in Langenhagen (Region Hannover) ist durch einen Brand schwer beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Nacht zu Mittwoch in einer Küche aus und weitete sich auf den Dachstuhl des Gebäudes aus. Drei Wohnungen in dem Haus sind den Angaben zufolge unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

