Stand: 20.12.2024 09:31 Uhr Landesjagdbericht: Mehr Nutrias und Waschbären erlegt

In der Region Hannover haben Jägerinnen und Jäger mehr Nutrias und Waschbären erlegt als vor einem Jahr. Das geht aus dem aktuellen Landesjagdbericht des Landwirtschaftsministeriums hervor. Demnach haben sich vor allem im Landkreis Celle Nutrias stark vermehrt - hier wurden 150 Tiere mehr erlegt als im Vorjahr. Die Jägerschaft begründet das starke Populationswachstum mit dem Hochwasser im vergangenen Winter. An der Aller sind demzufolge bis heute viele Wiesen nass. Problematisch ist laut Jägerschaft, dass Nutrias ihre Höhlen in Deiche bauen, die dadurch instabil werden. In der Region Hannover wurden mehr Waschbären erlegt - 1.800 Tiere waren es insgesamt. Waschbären durchwühlen vor allem Mülltonnen und richten sich auf Dachböden ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Waschbären werden zur Plage - Spezialteam stellt jetzt Fallen auf Im Landkreis Northeim gibt es zu viele Waschbären. Nun werden 30 Jäger auf die Tiere angesetzt. (13.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.12.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere