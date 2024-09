Stand: 23.09.2024 12:48 Uhr Kind steckt in Schacht fest: Feuerwehr nutzt Spüli für Rettung

Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen Neunjährigen in Ingeln-Oesselse (Region Hannover) befreit, der beim Spielen in einen Schacht gestürzt war. Nach Angaben der Feuerwehr Laatzen hatten Bekannte zunächst nur den Vater des Jungen informiert. Die Versuche, seinen Sohn zu befreien, scheiterten jedoch. Laut Feuerwehrsprecher André Oestrich, beobachtete der Wirt der gegenüberliegenden Gaststätte den Vorfall und alarmierte die Ortsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte schmierten den Schacht zunächst mit Spülmittel ein, um den Reibungswiderstand zu verringern. Anschließend konnten sie das Kind mithilfe einer Rettungsschlaufe herausholen. Der Junge bliebt unverletzt, wurde zur Sicherheit aber in ein Krankenhaus gebracht. In dem Schacht werde zur Adventszeit der Weihnachtsbaum im Ort aufgestellt, so Oestrich. Warum er nicht abgedeckt war, sei bisher unklar.

