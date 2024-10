Stand: 04.10.2024 18:50 Uhr Kartoffelernte: Mann durch Erntemaschine schwer verletzt

Bei der Kartoffelernte ist ein Mann auf einem Acker zwischen Kemme und Schellerten (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag laut Polizei versucht, eine Blockade in einem Kartoffelroder zu lösen. Dabei geriet der Mann demnach in die Erntemaschine und wurde eingeklemmt. Der 28-Jährige wurde durch gerufene Rettungskräfte aus der Erntemaschine befreit. Anschließend sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, so die Polizei. Die Bundesstraße 1 war wegen des Einsatzes für rund zwei Stunden gesperrt.

