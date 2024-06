Innenministerkonferenz: Niedersachsen will Waffenrecht verschärfen Stand: 19.06.2024 02:00 Uhr Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will bei der Innenministerkonferenz erreichen, dass Menschen nur noch kleinere Messer mit sich führen dürfen. Doch wie sind die Pläne in der Praxis umsetzbar?

von Tullio Puoti und Angelika Henkel

Wenn die Innenminister und Innenministerinnen ab Mittwochnachmittag in Potsdam über die aktuelle Sicherheitslage sprechen, wird sich Ministerin Behrens für strengere Regeln beim Mitführen von Messern einsetzen. Behrens will Messer verbieten, bei denen die Klinge auf Knopfdruck aus dem Griff springt. Außerdem sollen nur noch Messer mit einer Klinge von maximal sechs Zentimetern im öffentlichen Raum erlaubt sein. Bisher liegt die Grenze bei zwölf Zentimetern. Zudem will die SPD-Politikerin will Waffenverbotszonen in Städten wie Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück - so wie es sie zum Beispiel rund um den Bahnhof in Hannover schon gibt. In diesem Zonen könnte die Polizei Personen einfacher kontrollieren.

Behrens: Zunahme von Messerangriffen fordert ein "Stopp-Zeichen"

Den Anstieg von verzeichneten Straftaten mit Messern bezeichnet Behrens als "besorgniserregend". Mehr als 3.000 wurden in Niedersachsen 2023 insgesamt gezählt. Vor allem bei Jugendlichen (+12 Prozent) und Heranwachsenden (+18 Prozent) haben die Messerangriffe im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. "Das Messer ist bei Jugendlichen und Heranwachsenden ein Statusobjekt geworden", meint Behrens. Hier müsse ein "Stopp-Zeichen" gesetzt werden.

Kritik an einer Verschärfung des Waffenrechts

Die CDU-Fraktion hält nichts von den Plänen der Landesregierung. "Die Straftäter lassen sich von solchen Regelungen überhaupt nicht abschrecken", meint Carina Hermann, Geschäftsführerin der CDU-Fraktion. Deutschland habe bereits eins der schärfsten Waffenrechte der Welt. Das Problem sei nicht das Waffenrecht, sondern dessen Umsetzung, betont Hermann. "Die Regelungen, die wir haben, müssen ordentlich durch genug Polizei kontrolliert werden", sagt sie. Zudem sieht sie auch praktische Probleme im Alltag, wenn zum Beispiel die maximal erlaubte Klingenlänge auf sechs Zentimeter reduziert werden würde. "Wenn ich mit der Familie am Sonntag ein Picknick mache und ein entsprechendes Messer dabei habe, werde ich kriminalisiert", erläutert Hermann.

Beispiel Hildesheim: Keine Ballung von Straftaten

Bei der Polizeiinspektion Hildesheim, deren Beamten sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Landkreis zuständig sind, wurden im vergangenen Jahr 120 "Messerangriffe" gezählt, rund die Hälfte waren Drohungen. Ein "gravierendes Sicherheitsproblem" sieht der stellvertretende Inspektionsleiter Cord Stünkel nicht, auch nicht für den Ballungsraum der Stadt. Wie überall im Land sei geprüft worden, ob die Zahl der Straftaten für das Einrichten einer sogenannten Waffenverbotszone ausreiche - aber das sei im Bereich Hildesheim nirgendwo der Fall. Rund 80 Prozent der Vorfälle mit einem Messer wurden zudem nicht auf offener Straße geschehen, sondern im Rahmen von "häuslicher Gewalt", sagt Alexander Zellmer, Leiter des Fachkommissariats, das sich mit Rohheitsdelikten befasst.

Initiative im Bundesrat

Am vergangenen Freitag hatte die niedersächsische Landesregierung einen Antrag im Bundesrat eingebracht. Darin wurde die Bundesregierung aufgefordert das Waffenrecht zu verschärfen. Alle 16 Bundesländer haben diesem Antrag zugestimmt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte bereits Anfang vergangenen Jahres schärfere Regeln für den Waffenbesitz angekündigt. Dabei ist es bislang geblieben. Deswegen sucht Niedersachsens Resortchefin Behrens jetzt unter ihren Innenministerkollegen Verbündete. Die Gespräche in Potsdam laufen bis Freitag. Entschieden wird dort nichts. Am Ende könnte die Innenminister und Innenministerinnen aber ein gemeinsames Signal an den Bund senden.