In Belarus zum Tode verurteilt: Mann kommt aus Hildesheim Stand: 26.07.2024 12:33 Uhr Ein Deutscher aus Hildesheim ist in Belarus zum Tode verurteilt worden. Laut Landkreis Hildesheim war der 30-jährige Rico K. dort bis Oktober 2023 gemeldet. Das Auswärtige Amt bestätigte den Fall.

Dem 30-Jährigen wird in Belarus unter anderem Terrorismus vorgeworfen. Er soll eine Explosion vorbereitet haben, um die öffentliche Ordnung zu destabilisieren. Nach Berichten einer belarussischen Menschenrechtsorganisation soll der Deutsche mit einem militärischen Verband belarussischer Bürger in Zusammenhang stehen, die an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen. Wann der Mann hingerichtet werden soll, ist unklar - er sitzt seit November im Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.07.2024 | 12:00 Uhr