Stand: 23.12.2024 08:16 Uhr Illegale Mountainbike-Strecke im Deister entdeckt

Im Deister ist erneut eine illegale Mountainbike-Strecke entdeckt worden. Spaziergänger meldeten den Trail am Sonntagnachmittag dem zuständigen Revierförster in Lauenau (Landkreis Schaumburg). Der informierte die Polizei Bad Nenndorf. Vor Ort trafen die Beamten nach eigenen Angaben auf vier männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus Barsinghausen, Gehrden und Wunstorf, sowie einen 18-Jährigen aus Gehrden und einen 33-Jährigen aus Barsinghausen. Bei ihnen wurden Schaufeln, Spaten, Spitzhacken und Eimer gefunden. Für die Mountainbike-Strecke seien unter anderem Bäume abgesägt worden, wodurch erhebliche Schäden entstanden seien, so die Polizei. Gegen die sechs Verdächtigen wurde jeweils ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover