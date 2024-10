Hunderte MHH-Beschäftigte streiken am Mittwoch in Hannover Stand: 15.10.2024 21:09 Uhr

Ab 10 Uhr ist eine Demonstration vor dem niedersächsischen Finanzministerium in Hannover geplant. Außerdem soll es Kundgebungen an der Staatskanzlei und auf dem Opernplatz geben, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte. Die Beschäftigten der Klinik fordern unter anderem in vielen Bereichen einen Standard, der regelt, wie viel Personal gebraucht wird. Sollte eine Station dann unterbesetzt und Pflegekräfte zusätzlich belastet sein, soll es einen Ausgleich in Form von freien Tagen geben. Wann und wie oft es diese geben soll, darüber herrscht Uneinigkeit. Gewerkschaft, MHH und das Land Niedersachsen wollen am Mittwoch parallel zum Streik verhandeln.

Versorgung trotz Streik gewährleistet

Mit dem Warnstreik soll der Druck auf Land und MHH erhöht werden, sich möglichst schnell zu einigen, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt. Ver.di und MHH haben den Angaben zufolge zwar dafür gesorgt, dass die Versorgung von Notfällen auch während des Streiks gewährleistet ist. Dennoch würden zahlreiche Stationen stillgelegt und Betten leer bleiben, sagte ein ver.di-Sprecher. Eigentlich war der Warnstreik für drei Tage geplant, doch das Arbeitsgericht Hannover hatte den Streik für Donnerstag und Freitag untersagt, nachdem das Land und die MHH geklagt hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Gesundheitspolitik