Hund geklaut: Polizistin entdeckt Tier bei 45-Jährigem

Happy End im Fall der geklauten Hündin in Hildesheim: Eine Polizistin hat am Mittwochmittag einen Mann in der Innenstadt beobachtet, der mit dem verschwundenen Jack Russell Terrier unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Tier seiner Besitzerin wohlbehalten zurückgegeben werden. Gegen den 45-jährigen Mann wird den Angaben zufolge nun wegen Diebstahls ermittelt. Die Terrier-Dame war am Montagabend vor einem Supermarkt gestohlen worden. Die Halterin hatte ihren Hund laut Polizei an einem Fahrradständer angebunden und war einkaufen gegangen. Als sie 20 Minuten später aus dem Supermarkt kam, war die Hündin verschwunden.

