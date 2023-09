Stand: 10.09.2023 15:38 Uhr Hospiz-Initiativen aus Hildesheim und Cloppenburg ausgezeichnet

Die Diakonie Himmelsthür in Hildesheim und der Ambulante Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg sind am Samstag für ihre Arbeit geehrt worden. Wie das niedersächsische Sozialministerium mitteilte, erhielten die Initiativen im Schloss Herrenhausen in Hannover den niedersächsischen "Hospiz-Award". Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen - der Cloppenburger Hospizdienst gewann in der Kategorie "Religions- und kultursensible Begleitung am Lebensende", die Diakonie Himmelsthür in der Kategorie "Inklusive Hospizarbeit und palliative Versorgung". Insgesamt vergab die Hospiz Stiftung Niedersachsen Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro. "Wir wissen, dass vor allem die Zuwendung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sterbenden Menschen viel Angst nehmen kann", sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD) bei dem Festakt. Der Preis wurde zum fünften Mal seit 2007 vergeben. Die Hospiz Stiftung feierte zeitgleich ihr 20-jähriges Bestehen.

