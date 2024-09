Stand: 16.09.2024 14:50 Uhr Hochzeitshaus in Hameln hat neues Sandsteindach

Die Arbeiten am Dach des Hochzeitshauses in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind fast abgeschlossen. Nach Angaben der Stadt konnte erstmals seit den 1960er-Jahren ein so großes Dach neu mit Platten aus Solling-Sandstein eingedeckt werden. Denn Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren die letzten Steinbrüche geschlossen worden, in denen das traditionelle Baumaterial zuvor gewonnen worden war. Erst seit Kurzem gibt es in Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden) eine Firma, die solche Dachplatten - weitgehend in Handarbeit - wieder herstellt. "Vorher war es fast unmöglich, genügend Dachplatten aus Sandstein zu bekommen, um große Dächer zu reparieren oder neu einzudecken", sagt Projektleiter Bernd Müller. Die Arbeiten am Hochzeitshaus haben nach Auskunft der Stadt 3,275 Millionen Euro gekostet. Davon kommen 450.000 Euro aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes.

Weitere Informationen Hameln: Stadt des Rattenfängers an der Weser Wer Hameln hört, denkt an den Rattenfänger. Doch die Stadt hat mehr zu bieten: eine schöne Altstadt und ein attraktives Umland.

