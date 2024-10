Stand: 16.10.2024 12:43 Uhr Hildesheim: Probewohnen in der Innenstadt gestartet

Die Stadt Hildesheim hat drei Wohnungen in der Innenstadt zum Probewohnen vergeben. Laut Stadtverwaltung leben nun ein halbes Jahr lang ein Student sowie zwei Berufstätige aus Hannover und Hamburg in den Wohnungen. Die Miete werde für die Bewohner komplett übernommen. Sie erhielten im Gegenzug jeden Monat kreative Aufgaben, die das Wohnen in der Innenstadt thematisierten. Die Antworten und Erfahrungen der Projektteilnehmer sollen dazu beitragen, die Hildesheimer Innenstadt attraktiver zu machen. Das Experiment ist Teil des Hildesheimer Rahmenplans „Wohnstandort Innenstadt 2030“. Neben Fachleuten sollen dabei auch Bürgerinnen und Bürger die Zukunft der Innenstadt mitgestalten. Im November soll ein Zwischenstand präsentiert werden.

