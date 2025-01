Stand: 08.01.2025 12:59 Uhr Hildesheim: 41-Jähriger durch Schuss am Kopf verletzt

In Hildesheim ist am Dienstagabend ein 41 Jahre alter Mann durch einen Schuss, mutmaßlich aus einer Schreckschusspistole, verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach eigenen Angaben wegen versuchter Tötung. Ihren bisherigen Erkenntnissen zufolge war das spätere Opfer gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Bahnhofsvorplatz mit zwei Jugendlichen in Streit geraten. Einer der jungen Männer soll dabei, vermutlich mit der Schreckschusswaffe, auf den 41-Jährigen geschossen und ihn dadurch am Kopf verletzt haben. Die beiden Jugendlichen flohen. Der mutmaßliche Schütze ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht identifiziert und weiterhin flüchtig. Sein Begleiter sei in Tatortnähe angetroffen worden, hieß es. Der 41-Jährige kam in ein Krankenhaus, ist inzwischen aber wieder entlassen worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim