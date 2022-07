Stand: 21.07.2022 07:41 Uhr Hessisch Oldendorf: Fünf Hektar Feld abgebrannt

In Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont hat ein Getreidefeld gebrannt. Etwa fünf Hektar standen am Mittwochnachmittag in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei vermutlich durch einen Mähdrescher ausgelöst worden, der einen technischen Defekt hatte. Durch den Wind und die Trockenheit haben sich die Flammen den Angaben zufolge schnell ausbreiten können. 195 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Nach ungefähr drei Stunden war das Feuer demnach gelöscht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2022 | 06:30 Uhr