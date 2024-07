Stand: 31.07.2024 12:48 Uhr Heinum bei Hildesheim: In Hauswand gefahren und geflüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter mit seinem Auto in Heinum (Landkreis Hildesheim) in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal in eine Hauswand gefahren. Das teilte die Polizei mit. Personen hätten sich in dem Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht befunden. Der bislang unbekannte Fahrer habe nach dem Unfall sein Fahrzeug verlassen und sich von der Unfallstelle entfernt, hieß es. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer sich verletzt hatte, wurde er mithilfe eines Polizeihubschraubers gesucht - ohne Erfolg. Das beschädigte Wohnhaus seivon einem Statiker als unbewohnbar eingestuft worden. Der Schaden am Haus wird von der Polizei auf 150.000 Euro, der am Auto auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Elze unter der Telefonnummer (05068) 933 80 entgegen.

