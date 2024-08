Stand: 27.08.2024 07:27 Uhr Hauptbahnhof Hannover soll sicherer werden

Um die Sicherheit rund um den Hauptbahnhof in Hannover zu erhöhen, haben sich die Stadtverwaltung, die Polizeidirektion und die Bundespolizei auf eine verstärkte Zusammenarbeit geeinigt. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens am Montag, an dem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) sowie Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten und der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, teilnahmen. Sie kündigten im Anschluss gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt im Bahnhofsbereich an. Selbsterklärtes Ziel der Behörden ist es, Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. Zuletzt hatte eine Statistik der Bundespolizei für Aufsehen gesorgt: Danach gehörte der Hauptbahnhof Hannover zu den Bahnhöfen mit den meisten Messer-Delikten bundesweit.

