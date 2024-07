Stand: 02.07.2024 12:23 Uhr Hannovers Stadtbahnen haben jetzt WLAN

In Hannover gibt es ab sofort kostenloses WLAN in den Stadtbahnen. Auch die ersten beiden Tunnelstationen "Aegidientorplatz" und "Kröpcke" wurden mit WLAN ausgestattet. Das hat die Üstra am Dienstag mitgeteilt. In den Bussen gibt es bereits seit 2020 einen WLAN-Zugang. Das gesamte Projekt "WLAN für Fahrgäste" kostet laut dem Verkehrsunternehmen knapp 8 Millionen Euro. Rund 4,6 Millionen Euro davon stammen aus einer Förderung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Die restlichen Kosten trägt die Region Hannover. Um das WLAN zu nutzen, müssen Reisen auf ihrem Gerät "UESTRA_free_WIFI" auswählen und die Nutzung dann auf der Startseite bestätigen. Wie gut die Verbindung ist, hängt laut Üstra zum Beispiel davon ab, wie viele Geräte gleichzeitig eingewählt sind und wie gut der Netzempfang ist.

