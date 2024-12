Stand: 30.12.2024 12:16 Uhr Hannover: Unbekannte greifen Mann an Haltestelle mit Messer an

Nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen in Hannover fahndet die Polizei nach den Tätern. Der Mann war nach Angaben der Beamten am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt unterwegs. An der Stadtbahn-Haltestelle Steintor traf er auf eine fünfköpfige Gruppe. Die Männer hielten den 25-Jährigen laut Polizei fest und griffen ihn offenbar aus nicht bekannten Gründen mit einem Messer an. Der 25-Jährige wurde dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei war er zu dem Zeitpunkt betrunken - er fuhr zunächst noch mit der Bahn nach Hause. Dort alarmierte er wenig später die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Ein mutmaßlicher Täter soll laut Polizei etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dick sein. Er soll einen gestutzten Vollbart und dunkle Haare mit Undercut-Frisur getragen haben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 um Hinweise.

Weitere Informationen Anzahl der Messerangriffe in Niedersachsen erneut gestiegen Es ist der fünfte Anstieg in Folge. Einige Städte haben inzwischen Waffenverbotszonen eingerichtet. (28.12.2024) mehr

