Hannover: Technischer Defekt führte zu Brand in Pflegeheim Stand: 01.04.2025 18:02 Uhr Nach einem Feuer in einem Pflegeheim in Hannover haben Experten nun die Brandursache ermittelt. Das Ergebnis: Vermutlich hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

Das teilte die Polizei Hannover am Dienstag mit. Der Brand war am vergangenen Samstag im fünften Stock der Pflegeeinrichtung in der Bodestraße im Stadtteil Nordstadt ausgebrochen. Laut Polizei wurden dabei insgesamt 25 Menschen verletzt - überwiegend durch giftigen Rauch. Eine Frau liegt den Angaben zufolge weiter schwer verletzt im Krankenhaus. Nachdem Pflegekräfte das Feuer entdeckt hatten, alarmierten sie die Feuerwehr.

Teil des Pflegeheims durch Feuer unbewohnbar

Nach Angaben der Feuerwehr ist die fünfte Etage des Pflegeheims durch den Brand unbewohnbar. Die meisten Bewohner seien in andere Bereiche des Pflegeheims verlegt worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach leben etwa 100 Menschen in dem Pflegeheim. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei inzwischen auf 1,5 Millionen Euro - auch weil zum Teil darunterliegende Stockwerke durch Löschwasser beschädigt worden seien.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover