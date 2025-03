Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Hannover: Stadtbus mit Softair-Pistole beschossen

In Hannover ist ein Stadtbus offenbar mit einer Softair-Pistole beschossen und dabei beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Angriff im Stadtteil Linden bereits in den Abendstunden des 16. März. Ein unbekannter Gegenstand war gegen eine Seitenscheibe hinter der Fahrerkabine geschlagen und hatte diese beschädigt. Später stellte die Polizei eine Kunststoffkugel sicher, die vermutlich zu einer Softair-Pistole gehört. Die 45-jährige Busfahrerin erlitt bei dem Vorfall nach Angaben der Polizei einen Schock. Alle Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Insbesondere Fahrgäste, die in dem Bus saßen, sollen sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer (0511) 109 30 17 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover