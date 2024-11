Hannover Rück erhöht Gewinnprognose und strebt Rekord an Stand: 11.11.2024 14:42 Uhr Die Hannover Rück, der weltweit drittgrößte Rückversicherer, hat seine Quartalszahlen bekanntgegeben. Für das kommende Jahr strebt das Unternehmen den höchsten Gewinn seiner Geschichte an.

In den ersten drei Quartalen des Jahres ist der Nettokonzerngewinn um 30,4 Prozent gestiegen. Aufgrund des guten Ergebnisses erhöht die Hannover Rück ihre Gewinnerwartung für dieses Jahr auf einen Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro.

Rekordergebnis für 2025 erwartet

Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem historischen Rekordergebnis. Erstmals in der Geschichte strebt das Unternehmen einen Nettkonzerngewinn von 2,4 Milliarden Euro an. "Das adäquate Preisniveau in der Schaden-Rückversicherung ermöglicht uns ein zufriedenstellendes Ertragsniveau, mit dem wir auch in Zukunft verlässlichen Rückversicherungsschutz anbieten können", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz.

Großschäden bleiben im Budget

Die Zahlungen für Großschäden blieben nach Unternehmensangaben im Rahmen der Erwartungen. Statt der eingeplanten 1,4 Milliarden Euro betrug die Höhe der Schäden 1,3 Milliarden Euro. Der größte Netto-Einzelschaden in den vergangenen waren nach Unternehmensangaben das von Starkregen verursachte Hochwasser in Teilen Zentral- und Osteuropas mit 225 Millionen Euro. Es folgten die Schäden durch den Hurrikan "Helene" mit 130 Millionen Euro sowie die Schäden, die nach heftigen Regenfällen in Dubai und weiteren Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate entstanden waren. Für die Folgen der in Baltimore eingestürzten Brücke stellte das Unternehmen nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro zurück.

