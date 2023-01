Stand: 23.01.2023 17:30 Uhr Hannover: Hybrid-Linienbus fängt Feuer und brennt aus

Ein Hybrid-Linienbus der Verkehrsbetriebe Üstra ist am Montag in Hannover komplett ausgebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der 47-jährige Busfahrer hatte das Feuer bemerkt und alle elf Fahrgäste an einer Haltestelle im Stadtteil Wülfel rausgelassen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Wegen des Feuers seien die Reifen des Fahrzeugs geplatzt, erklärte der Sprecher. Deshalb seien Knallgeräusche zu hören gewesen. Auch ein Unterstand der Haltestelle sei beschädigt worden.

