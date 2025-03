Stand: 05.03.2025 14:20 Uhr Flugzeug kreist drei Stunden lang über Hannover

Am späten Montagabend dürften viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Hannover ein tiefes Brummen gehört haben. Das Geräusch kam von einem Flugzeug, das über drei Stunden hinweg enge Kreise in 400 Metern Höhe über der Landeshauptstadt flog. Viele spekulierten daraufhin in den Sozialen Medien über den Grund für den Tiefflug. Der ist recht simpel: Der städtische Energieversorger Enercity hatte den Flug in Auftrag gegeben, um Infrarotaufnahmen vom Fernwärmenetz zu machen. Es wurde aus der Luft überprüft, sagte ein Enercity-Sprecher. Eigentlich war der Start des Fliegers für Samstag- oder Sonntagnacht geplant gewesen, doch da war es den Angaben zufolge zu neblig. Dem Sprecher zufolge muss das Wetter für gute Bilder trocken, klar und sehr kalt sein - so wie am Montagabend. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Flug berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover