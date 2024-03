Stand: 29.03.2024 09:25 Uhr Hannover: Feuerwehr löscht Brand in IGS Bothfeld

Die Feuerwehr Hannover hat an Karfreitag ein Feuer in der IGS Bothfeld gelöscht. Eine Fahrradfahrerin hatte am Morgen beim Vorbeifahren Rauch an der Schule entdeckt und die Einsatzkräfte informiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand in einem der Klassenräume im Erdgeschoss konnte schnell gelöscht werden, ein Übergreifen des Feuers auf andere Räume konnte verhindert werden. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Inwiefern der reguläre Schulbetrieb nach den Osterferien beeinträchtigt ist, ist unklar. Auch die Brandursache steht laut Feuerwehr noch nicht fest. 30 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2024 | 10:00 Uhr