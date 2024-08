Stand: 05.08.2024 07:55 Uhr Großbrand zerstört "Pelz"-Haus in Wunstorf

In Wunstorf (Region Hannover) hat die Feuerwehr über Nacht einen Großbrand in einem leerstehenden Gebäude weitgehend gelöscht. Am frühen Morgen kämpften die Einsatzkräfte noch gegen neue Glutnester in dem zerstörten früheren "Pelz"-Haus. Der Brand war am Abend ausgebrochen, die Feuerwehr warnte daraufhin Anwohner vor Rauch und Qualm. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Experten der Polizei sollen die Suche nach der Brandursache aufnehmen. Das Gebäude sollte in den kommenden Wochen abgerissen werden.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2024 | 06:30 Uhr