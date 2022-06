Stand: 23.06.2022 19:08 Uhr Gespendete Feuerwehrfahrzeuge auf dem Weg in die Ukraine

Sechs Feuerwehrfahrzeuge hat die Hilfsorganisation @fire an die Ukraine gespendet. Sie wurden am Donnerstag von der Messe "Interschutz" in Hannover aus in das von Russland angegriffene Land gebracht. Eingesetzt werden sollen die Löschfahrzeuge in den Regionen Kiew und Tschernobyl, wie die Deutsche Messe AG mitteilte. Mehr als 1300 Feuerwehrfahrzeuge seien in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg zerstört worden. 600 Einsatzfahrzeuge seien bisher für die ukrainische Feuerwehr gespendet worden - auch von anderen Feuerwehren und Organisationen. Ziel sei es, mit den Fahrzeugen aus Hannover noch am Donnerstag an der polnischen Grenze anzukommen und am Freitag weiterzufahren. Der gemeinnützige Verein @fire leistet weltweit in humanitären Notlagen Hilfe. Der Verein @fire pflegt nach eigenen Angaben seit vergangenem Jahr eine Beziehung mit der Feuerwehr in Kiew. Dort werde gemeinsam unter anderem ein Projekt zur Brandschutzausbildung organisiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2022 | 17:00 Uhr