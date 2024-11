Stand: 27.11.2024 09:43 Uhr Gabelstapler beschädigt Tank: Säure-Unfall in Langenhagen

In Langenhagen (Region Hannover) haben sich am Dienstagabend bei einem Unfall drei Personen mit ätzender Fluorwasserstoffsäure verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in einem Gewerbegebiet. Den Angaben zufolge wollte ein Gabelstaplerfahrer einen Container von einem Lkw verladen. Dabei sei der Tank beschädigt worden, mehrere Liter Säure liefen aus. Zwei Mitarbeiter einer Spedition und ein Feuerwehrmann verletzten sich dabei. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt. Wie es zu dem Unfall beim Verladen kommen konnte, ermittelt nun das Gewerbeaufsichtsamt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.11.2024 | 08:30 Uhr