Fußgänger stirbt bei illegalem Autorennen: Raser vor Gericht Stand: 16.01.2025 16:09 Uhr Bei einem illegalen Autorennen wurde im Jahr 2023 ein Fußgänger tödlich verletzt. Am 24. Januar muss sich einer von zwei Autofahrern vor dem Landgericht Bückeburg verantworten.

Der Angeklagte soll im August 2023 auf der B65 von Nienstädt in Richtung Stadthagen gefahren sein. An einer Ampel hat er seinen Motor aufheulen lassen und einen anderen Autofahrer dadurch zu einem Rennen herausgefordert. Das teilt das Landgericht mit. Er sei dann mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße gefahren und habe in Stadthagen einen Fußgänger erfasst, der gerade die Straße überqueren wollte. Bei der Kollision starb der Fußgänger.

Illegales Autorennen: Separater Prozess gegen zweiten Fahrer

Im Verlauf des Prozesses sollen neun Zeugen sowie ein Sachverständiger gehört werden. Bisher sind drei Verhandlungstage angesetzt. Der andere beteiligte Autofahrer muss sich laut Landgericht in einem separaten Verfahren vor Gericht verantworten.