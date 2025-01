Stand: 14.01.2025 13:35 Uhr Salzhemmendorf: Autofahrer flüchtet mit Sohn vor Polizeikontrolle

Ein 37-Jähriger hat am Sonntagabend versucht, einer Polizeikontrolle in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) zu entkommen. Der Autofahrer ignorierte nach Angaben der Polizei "deutliche Anhaltesignale" der Beamten. Mit bis zu Tempo 150 fuhr er bis in seinen Wohnort nach Thüste. Vor seinem Haus stellte er den Wagen ab und floh gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn, der während der Verfolgungsfahrt auf dem Beifahrersitz saß, in das Gebäude. Die Ehefrau des Flüchtigen öffnete den Beamten die Tür. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Auto gehörten und dieses nicht zugelassen war. Zudem besaß der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren ein - unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalen Fahrzeugrennens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2025 | 13:30 Uhr