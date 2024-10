Stand: 08.10.2024 06:27 Uhr Fünf Lkw in Unfall verwickelt: A2 bei Lehrte wieder frei

Nach einer knapp 20-stündigen Sperrung wegen eines Unfalls mit mehreren Lkw ist die A2 zwischen Lehrte-Ost und Lehrte wieder frei. Wie die Polizei Hannover am frühen Dienstagmorgen mitteilte, läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund langsam wieder an. Am Montag waren gegen 8.50 Uhr drei Sattelzüge und zwei Lkw in einen Auffahrunfall verwickelt. Dabei wurde ein Dieseltank aufgerissen, so dass größere Mengen Kraftstoff auf die Fahrbahn liefen. Bei der Reinigung der Fahrbahn stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge fest, dass der Asphalt beschädigt wurde, weswegen diese teilweise erneuert werden musste. Gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

