Stand: 26.09.2024 07:35 Uhr Frau in Burgdorf getötet: Tatverdächtiger ruft die Polizei

In Burgdorf (Region Hannover) ist eine Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Gestern Abend habe sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und von einer toten Frau in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses berichtet, teilte ein Polizei-Sprecher mit. In der Wohnung hätten Einsatzkräfte die tote Frau mit Stich- und Schnittverletzungen gefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei dem Anrufer um den Tatverdächtigen handelt. Er habe sich ebenfalls in der Wohnung befunden, heißt es. Weil er damit gedroht habe, sich das Leben zu nehmen, wurden Spezialkräfte hinzugerufen. Diese hätten den Mann schließlich festnehmen können, so der Sprecher. Nähere Angaben zu den Umständen des Vorfalls und den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.

VIDEO: Burgdorf: Getötete Frau in Wohnung entdeckt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.09.2024 | 06:30 Uhr