Stand: 16.08.2024 13:30 Uhr Frau bricht Zug-Tür auf und läuft davon - Zugausfälle bei Lehrte

Eine Frau ist am Freitagvormittag bei Lehrte (Region Hannover) aus einem stehende Zug gesprungen und hat damit den Bahnverkehr für mehr als eine Stunde lahm gelegt. Nach Angaben der Bundespolizei hielt der Zug kurz vor dem Bahnhof, als die Frau die Notfallverriegelung an einer Tür aufbrach, heraussprang und über die Gleise davonlief. Ein Schaffner verfolgte die Flüchtende und konnte sie schließlich stoppen. Die Frau machte der Polizei zufolge einen verwirrten Eindruck und ließ sich freiwillig in eine Klinik bringen. Weil der Zug während des Vorfalls stehen blieb, war die Strecke zwischen Hannover und Lehrte mehr als eine Stunde lang gesperrt. Es kam zu Ausfällen und verspäteten Fahrten von Fernzügen, Regionalbahnen und S-Bahnen. Inzwischen laufe der Verkehr wieder normal, sagte ein Bahnsprecher.

