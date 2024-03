Stand: 13.03.2024 18:26 Uhr Filmpreis: IGS Wunstorf gewinnt Kurzfilmwettbewerb

Mehr als 100 Nachwuchs-Filmteams von Förder- und Regelschulen aus ganz Niedersachsen hatten beim inklusiven Kurzfilmwettbewerb "Ganz schön anders" mitgemacht. Am Mittwoch wurden im Astor-Kino in Hannover die Gewinner des Wettbewerbs für Schülerinnen und Schüler bekanntgegeben. Gewonnen hat die IGS Wunstorf mit einem Kurzfilm, in dem ein Jugendlicher mithilfe eines Buches in Paralleluniversen reist. Der zweite Platz ging an das Schiller-Gymnasium Hameln. Einen dritten Platz gewann ein Kurzfilm von Schülerinnen der KGS Wennigsen. Eine Experten-Jury hatte elf Beiträge für den Filmpreis nominiert.

