Falsche Polizisten: Ermittler in Alfeld warnen vor Telefonbetrug

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat ein unbekannter Betrüger mehrere Bürgerinnen und Bürger angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Dienstagabend meldeten sich deshalb mehrere besorgte Menschen beim Polizeikommissariat. Nach Angaben der Polizei wurden alle von einem Unbekannten auf ihrer Festnetznummer angerufen. Eine männliche Stimme gab sich als "Herr Weiß" aus. Er sei von der Polizei in Alfeld und es hätte vor einer Stunde in der Nähe einen Einbruch gegeben. Alle Angerufenen reagierten laut Polizei besonnen und beendeten das Gespräch. Ob der Unbekannte auf Wertgegenstände oder Bargeld aus war, gab die Polizei nicht bekannt. Ein Sprecher betonte, dass diese Anrufe nicht von einem Polizeibeamten stammen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf.

