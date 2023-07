Stand: 26.07.2023 18:36 Uhr Explosion in Hannover: Ermittler finden Sprengstoff in Hausflur

Nach der Explosion in einem Wohnhaus im Stadtteil List haben Ermittler der Polizei Hannover die Ursache gefunden. Offenbar wurde Sprengstoff im Hausflur gezündet. Die Polizei spricht von einer in Deutschland nicht zugelassenen Pyrotechnik. Unklar ist aber, warum der Sprengstoff gezündet worden ist. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Die Explosion hatte in der vergangenen Woche Türen aus den Angeln gerissen und Scheiben bersten lassen. Das Haus war eine Zeit lang nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

