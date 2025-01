Stand: 07.01.2025 15:20 Uhr Erneut bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Eystrup

Ein Discountmarkt in Eystrup (Landkreis Nienburg) ist am Montagabend erneut Tatort eines bewaffneten Überfalls geworden. Laut Polizei soll ein bislang unbekannter Täter eine Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert haben, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Anschließend sei er mit der Beute geflüchtet. Einen ähnlichen Fall gab es bereits am 18. Dezember 2024 im selben Discounter. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, werde derzeit geprüft, so die Polizei. Sie ermittelt wegen schweren Raubes und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll männlich, circa 1,70 Meter groß, rund 20 Jahre alt und von dünner Statur sein. Er sei mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Pulli und einer OP-Maske bekleidet gewesen. Die Polizei bittet vor allem Anwohner um Unterstützung. Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04251) 672 80 melden.

